Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen Christopher Nkunku'yla ilgilenirken, Fransız futbolcu transfere sıcak bakmıyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu Milan'ın forveti Christopher Nkunku ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Çizme ekibi tatmin edici bir teklifi kabul edebilir ancak Fransız forvet aynı düşüncede değil.
MILAN'DA MUTLU
28 yaşındaki santrfor oyuncusunun takımı Milan'da mutlu olduğunun altı çizilirken, ülkesi Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Türkiye'ye transferi düşünmediği öne sürüldü.
Öte yandan Nkunku'nun senelik 5 milyon Euro kazandığı, Fenerbahçe'nin ise bu miktarın çok fazla üstüne çıkamayacağı belirtildi.
BU SEZONKİ KARNESİ
2025/26 sezonunda 35 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Milan'da 14 maça çıkan Nkunku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.