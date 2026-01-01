Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! - Futbol Haberleri

        Christopher Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen Christopher Nkunku'yla ilgilenirken, Fransız futbolcu transfere sıcak bakmıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 14:33 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arası transfer döneminde kadrosunu Milan'ın forveti Christopher Nkunku ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Çizme ekibi tatmin edici bir teklifi kabul edebilir ancak Fransız forvet aynı düşüncede değil.

        3

        MILAN'DA MUTLU

        28 yaşındaki santrfor oyuncusunun takımı Milan'da mutlu olduğunun altı çizilirken, ülkesi Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için Türkiye'ye transferi düşünmediği öne sürüldü.

        4

        Öte yandan Nkunku'nun senelik 5 milyon Euro kazandığı, Fenerbahçe'nin ise bu miktarın çok fazla üstüne çıkamayacağı belirtildi.

        5

        BU SEZONKİ KARNESİ

        2025/26 sezonunda 35 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Milan'da 14 maça çıkan Nkunku, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!