TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
İstanbul Başakşehir'de iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor
Giriş: 01.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:29
