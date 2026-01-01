TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!

Habertürk
        İstanbul Başakşehir'de iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:29
        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta fabrikada yangını

        Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

