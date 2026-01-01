Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İsviçre'de kayak merkezinde patlama | Dış Haberler

        İsviçre'de kayak merkezinde patlama

        İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda patlama yaşandı. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi, patlamanın nedeni henüz açıklanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:47
        İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

        İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

        Polis, BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 01:30'da meydana geldiğini söyledi.

        Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

        Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        Crans-Montana, İsviçre Alplerinin kalbinde, İsviçre başkenti Bern'e yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan lüks bir kayak merkezi kasabasıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Meksika'nın güneyindeki bir eyalette 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı 

