İsviçre'de kayak merkezinde patlama

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 01:30'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Crans-Montana, İsviçre Alplerinin kalbinde, İsviçre başkenti Bern'e yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan lüks bir kayak merkezi kasabasıdır.