İtalyanlar duyurdu: Fiorentina'dan Becao hamlesi!
Transfer döneminde kadroya eklemeler yaparak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Öte yandan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Fiorentina'nın Rodrigo Becao'yu transfer listesine eklediğini belirtti. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Fiorentina, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao’yu transfer listesine aldı.
İtalyan basınındaki haberde, Fiorentina’nın Becao için yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Ayrıca oyuncunun, satın alma opsiyonu olmaksızın sezonun ikinci yarısı için kiralanma ihtimalinin de masada olduğu belirtildi.
Becao’nun yıllık 1 milyon euro olan maaşının Fiorentina açısından herhangi bir engel teşkil etmediği, olası transferin savunma hattındaki istikrarsızlığı azaltabileceği vurgulandı.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki stoperi 8 Aralık tarihinde kadro dışı bırakmıştı.
Sarı-lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev alan Becao, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.