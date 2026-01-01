TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi. TFF ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.
Giriş: 01.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:53
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdi.
Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak maç için TFF'ye erteleme başvurusu yaptı.
TFF, kulüplerden gelen bu talebi geri çevirdi.
Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.
