        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret! - Futbol Haberleri

        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!

        5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi. TFF ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:53
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdi.

        Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak maç için TFF'ye erteleme başvurusu yaptı.

        TFF, kulüplerden gelen bu talebi geri çevirdi.

        Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak'ta Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

