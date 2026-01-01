Habertürk
        Son dakika: Yoğun kardan çatılar çöktü! | Son dakika haberleri

        Yoğun kardan çatılar çöktü!

        Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle sebze halinde bazı çatılar çöktü. Olayda çatıların altında kalan 13 araç hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:22
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeni Hal’de bazı iş yerlerinin çatısı, üzerlerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        DHA'nın haberine göre çatıların altındaki 13 araçta hasar meydana geldi.

        Öte yandan Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde yolcu otobüsü yolda kaldı.

        Ambulansın kaygan yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

