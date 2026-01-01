Yoğun kardan çatılar çöktü!
Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle sebze halinde bazı çatılar çöktü. Olayda çatıların altında kalan 13 araç hasar gördü
Giriş: 01.01.2026 - 13:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:22
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeni Hal’de bazı iş yerlerinin çatısı, üzerlerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
DHA'nın haberine göre çatıların altındaki 13 araçta hasar meydana geldi.
Öte yandan Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde yolcu otobüsü yolda kaldı.
Ambulansın kaygan yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
