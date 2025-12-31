Lucas Torreira: Ayrı olmayı tercih ettik

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, bir süredir oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin neden sona erdiğini de ilk kez bu kadar net ifadelerle anlattı.

İlişkilerinin bitiş sürecine değinen Lucas Torreira, şu sözleri kullandı; "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Doğrusu bu harika; güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık ama şimdi birlikte olmamayı karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız."

REKLAM

Devrim Özkan’ın yoğun iş temposuna da dikkat çeken Uruguaylı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti; "Onun da çok fazla işi var. Çünkü o bir oyuncu. Aslında şu an bir dizi çekiyor, o yüzden... Bana düşen yerden onu desteklemek ve ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum. Çünkü bu bizim için oldukça önemli bir yıl, Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığımız bir yıl. O yüzden 2026'da ne olacağını göreceğiz."

Programda kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Lucas Torreira, şu ifadeleri kullandı; "Başka bir kadına âşık olma imkânım olmadı, bir Uruguaylıya... Bana hep soruyorlar, 'Senin bir Uruguaylı kadın bulman lâzım' ama sorun şu ki benim vaktim yok. Bir kadını tanımaya vaktim yok. Çünkü her Uruguay'a geldiğimde dört ya da beş gün kalıp sonra geri dönmek zorundayım."