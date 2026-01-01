Habertürk
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme | SON DAKİKA HABERİ

        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki B.U.U.'yu merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü 50 yaşındaki Bekir Güçlü tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 08:51 Güncelleme: 01.01.2026 - 09:24
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Manisa'da yürek yakan olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi.

        MERDİVENLERDEN İTMİŞTİ

        8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U. (13), okul müdürü Bekir Güçlü'nün (50) müdahalesi sonucu merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı.

        AİLE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ İSTEDİ

        DHA'daki habere göre olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        REKLAM

        ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hazırlanan adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan okul müdürü Güçlü tutuklandı.

        ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir Güçlü'nün açığa alındığını duyurdu. Adli soruşturmanın ardından Güçlü hakkında, 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

        İLK DURUŞMADA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Bekir Güçlü, suçlamaları reddetti. Güçlü savunmasında, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu" dedi.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        Turgutlu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmaya sanık Bekir Güçlü SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti; dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Güçlü'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

