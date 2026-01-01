Emekli ve memur maaş zamları ne olacak?
Yeni yıla girerken gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Maaş zam oranları pazartesi günü yıllık enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, enflasyon tahminlerine göre maaş zamları ne olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Ocak ayında memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun pazartesi günü açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla netlik kazanacak. Merkez Bankası 2025 yılı enflasyonunu yüzde 31 – 33 aralığında bekliyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,97 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 31, aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 33 olacak.
Biz aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’nin altında çıkma olasılığını da dikkate alarak tahmin aralığını yüzde 30 – 33 olarak tuttuk. Enflasyon tahminlerine göre emekli aylığı ve memur maaş zammı oranlarını hesapladık.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa yüzde 11,43 oranında zam yapılacak. Emekli aylığı zammı, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa yüzde 12,28, yıllık enflasyon yüzde 32 çıkarsa yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa yüzde 14,00 oranında olacak.
5510 Sayılı Kanun döneminde ilk defa memuriyete başlayıp emekli olanlar da SSK ve BAĞ-KUR’lular ile aynı grupta yer alıyorlar. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışmış olup ilk defa memurluğa Ekim 2008 tarihinden sonra başlamış olanlar 5510 Sayılı Kanun kapsamında emekli oluyorlar. Emekli aylığı zamları da SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
MEMURLARIN MAAŞ ZAMMI DAHA YÜKSEK OLACAK
Memur maaşlarına ve 5434 Sayılı Kanuna tabi emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı hesaplanırken öncelikle temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon arasındaki fark bulunacak. Bu enflasyon farkına ocak ayında yeni toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 17,79, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,70, yıllık enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 ve yıllık enflasyon yüzde 33 olursa yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamdan en az 6,4 puan fazla olacak. Enflasyon yüzde 31’in üzerine çıktıkça bu fark da artacak.
İLAVE ZAM YAPILIR MI?
Memur maaşlarına, iki yıllık toplu sözleşmelerin ilk altı aylık döneminde yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zammın üzerinde oluyor. Ancak izleyen altı aylık dönemlerde ise tam tersi durum yaşanıyor.
2024-2025 yıllarında uygulanan toplu sözleşmenin ilk 6 aylık dönemi için 2024 ocak ayında memur maaş zammı yüzde 49,25 olurken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı yüzde 37,57’de kaldı. Fark çok yüksek olduğu için o tarihte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 11,68 puanlık ilave zam yapıldı ve zam oranı eşitlendi.
İzleyen dönemlerde ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.
2025 yılı enflasyonu yüzde 30 çıkarsa en düşük emekli aylığının 18.810 TL, yüzde 31 çıkarsa 18.954 TL, yüzde 32 çıkarsa 19.099 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.244 TL olması bekleniyor.
Enflasyon oranı açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanarak durum değerlendirmesi yapılacak. Aynı gün kabinede kabul görmesi halinde en düşük emekli aylığının artırılması için kanun değişikliği yapılacak.