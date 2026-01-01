Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 42,9562 %0,00
        EURO 50,5515 %0,07
        GRAM ALTIN 5.966,21 %0,22
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %0,85
        BITCOIN 87.499,00 %-0,17
        GBP/TRY 57,9959 %0,13
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 60,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.754,75 %0,22
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emekli ve memur maaş zamları ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli ve memur maaş zamları ne olacak?

        Yeni yıla girerken gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Maaş zam oranları pazartesi günü yıllık enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, enflasyon tahminlerine göre maaş zamları ne olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 01.01.2026 - 10:07 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler maaş zamlarında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ocak ayında memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun pazartesi günü açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla netlik kazanacak. Merkez Bankası 2025 yılı enflasyonunu yüzde 31 – 33 aralığında bekliyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,97 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 31, aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 33 olacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Biz aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’nin altında çıkma olasılığını da dikkate alarak tahmin aralığını yüzde 30 – 33 olarak tuttuk. Enflasyon tahminlerine göre emekli aylığı ve memur maaş zammı oranlarını hesapladık.

        REKLAM

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa yüzde 11,43 oranında zam yapılacak. Emekli aylığı zammı, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa yüzde 12,28, yıllık enflasyon yüzde 32 çıkarsa yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa yüzde 14,00 oranında olacak.

        5510 Sayılı Kanun döneminde ilk defa memuriyete başlayıp emekli olanlar da SSK ve BAĞ-KUR’lular ile aynı grupta yer alıyorlar. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışmış olup ilk defa memurluğa Ekim 2008 tarihinden sonra başlamış olanlar 5510 Sayılı Kanun kapsamında emekli oluyorlar. Emekli aylığı zamları da SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

        MEMURLARIN MAAŞ ZAMMI DAHA YÜKSEK OLACAK

        Memur maaşlarına ve 5434 Sayılı Kanuna tabi emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı hesaplanırken öncelikle temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon arasındaki fark bulunacak. Bu enflasyon farkına ocak ayında yeni toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak.

        Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 17,79, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,70, yıllık enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 ve yıllık enflasyon yüzde 33 olursa yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

        REKLAM

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamdan en az 6,4 puan fazla olacak. Enflasyon yüzde 31’in üzerine çıktıkça bu fark da artacak.

        İLAVE ZAM YAPILIR MI?

        Memur maaşlarına, iki yıllık toplu sözleşmelerin ilk altı aylık döneminde yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zammın üzerinde oluyor. Ancak izleyen altı aylık dönemlerde ise tam tersi durum yaşanıyor.

        2024-2025 yıllarında uygulanan toplu sözleşmenin ilk 6 aylık dönemi için 2024 ocak ayında memur maaş zammı yüzde 49,25 olurken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı yüzde 37,57’de kaldı. Fark çok yüksek olduğu için o tarihte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 11,68 puanlık ilave zam yapıldı ve zam oranı eşitlendi.

        İzleyen dönemlerde ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

        REKLAM

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 30 çıkarsa en düşük emekli aylığının 18.810 TL, yüzde 31 çıkarsa 18.954 TL, yüzde 32 çıkarsa 19.099 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.244 TL olması bekleniyor.

        Enflasyon oranı açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanarak durum değerlendirmesi yapılacak. Aynı gün kabinede kabul görmesi halinde en düşük emekli aylığının artırılması için kanun değişikliği yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

        Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalar öncesi cadde ve çevresinde görevlendirilen polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kişilere üst araması yaptı. (DHA)

        #Memur maaş zammı
        #emekli aylığı
        #ssk
        #BAĞ-KUR
        #en düşük emekli aylığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için 3. Galata buluşması
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması