Emekli ve memur maaş zamları ne olacak?

Ocak ayında memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun pazartesi günü açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla netlik kazanacak. Merkez Bankası 2025 yılı enflasyonunu yüzde 31 – 33 aralığında bekliyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,97 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 31, aralık ayı enflasyonu yüzde 2,51 çıkarsa yıllık enflasyon yüzde 33 olacak.

Biz aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,97’nin altında çıkma olasılığını da dikkate alarak tahmin aralığını yüzde 30 – 33 olarak tuttuk. Enflasyon tahminlerine göre emekli aylığı ve memur maaş zammı oranlarını hesapladık.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa yüzde 11,43 oranında zam yapılacak. Emekli aylığı zammı, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa yüzde 12,28, yıllık enflasyon yüzde 32 çıkarsa yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa yüzde 14,00 oranında olacak.

5510 Sayılı Kanun döneminde ilk defa memuriyete başlayıp emekli olanlar da SSK ve BAĞ-KUR’lular ile aynı grupta yer alıyorlar. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR kapsamında çalışmış olup ilk defa memurluğa Ekim 2008 tarihinden sonra başlamış olanlar 5510 Sayılı Kanun kapsamında emekli oluyorlar. Emekli aylığı zamları da SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

MEMURLARIN MAAŞ ZAMMI DAHA YÜKSEK OLACAK

Memur maaşlarına ve 5434 Sayılı Kanuna tabi emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı hesaplanırken öncelikle temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon arasındaki fark bulunacak. Bu enflasyon farkına ocak ayında yeni toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 oranındaki zam uygulanacak.

Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 30 olursa memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 17,79, yıllık enflasyon yüzde 31 olursa yüzde 18,70, yıllık enflasyon yüzde 32 olursa yüzde 19,60 ve yıllık enflasyon yüzde 33 olursa yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamdan en az 6,4 puan fazla olacak. Enflasyon yüzde 31’in üzerine çıktıkça bu fark da artacak.

İLAVE ZAM YAPILIR MI?

Memur maaşlarına, iki yıllık toplu sözleşmelerin ilk altı aylık döneminde yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zammın üzerinde oluyor. Ancak izleyen altı aylık dönemlerde ise tam tersi durum yaşanıyor.