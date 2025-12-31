Six-seven (6-7) çılgınlığı dünyayı sardı

Bir gün sekiz yaşındaki oğlumun, “Anne herkes okulda birbirine ‘Six-seveeen’ diyor” sözü üzerine, haliyle bunun ne demek olduğunu sordum. Bilmiyordu…

Derken, artık beyin çürümesine yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanan reels kaydırma hastalığına kendimi kaptırır gibi olduğum bir akşam, karşıma ‘six-seven’ videosu çıktı. Yabancı bir video içerikçisi, hem sürekli ‘6-7’ diyen bir genci canlandırıp, hem de karşısında bunun anlamsızlığını sorgulayan bir başka kişiyi canlandırıyordu. Kendimi dakikalarca ‘six-seven’ çukurunda buluverdim. Sahi, nereden çıkmıştı bu ‘six-seven’ çılgınlığı?

Google’a ‘6 7’ yazınca karşıma çıkan dalgalanma hareketi yle (Bugüne kadar denemediyseniz, şu anda siz de aynı sorgulamayı yapıyorsunuz muhtemelen şu anda), oğlumun yaptığı ve Instagram videosunda karşıma çıkan o elleriyle dalgalanma hareketi aynıydı.

Hmm, eller bir aşağı bir yukarı tartı hareketi gibi yapılıp “Six-seveeen” demek suretiyle dahil olunan bir akımdı demek bu… Bilenler cahilliğimi kınayabilir, ama benim gibi ‘6-7’ akımını yeni duyan çok kişi olduğunu biliyorum. Söz, benden sonra öğrenenleri kınamayacağım.

LaMelo’nun 2 metrelik boyuna atıf olarak 6' feet 7 inç’in bir karşılığı olabileceği fikri bana yakın geldi. Birçok kişi, bu ifadenin Chicago'daki 67. Cadde'ye atıfta bulunduğuna ve muhtemelen şarkıcı Skrilla'nın geçmişiyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

Ardından şarkının ‘6-7’ nakaratı, NBA oyuncusu LaMelo Ball'un oynadığı maçta, bir çocuk seyirci tarafından oyuncu için söylendi. Sonra çocuklar hep LaMelo’ya ‘six-seven’ diye bağırdı. Bu şekilde TikTok videoları çekildi. LaMelo Ball’a bunun anlamı sorulduğunda “Hiçbir şey” dedikten sonra, “Sanırım artık benim lakabım” diye belirttiği bir röportajı bile var.

Her şey rap şarkıcısı Skrilla'nın 10 ay kadar önce çıkardığı ‘Doot Doot’ şarkısıyla başlamıştı. Şarkının nakaratında ‘6-7’ kısmı var tahmin edeceğiniz üzere. Rap müziği, Eminem’den ve sonra da Ceza’dan dinleyerek sevmiş bir neslin ferdi olarak son derece kötü bir rap şarkısı olduğunu söylemeliyim. Ama yine de ‘Doot Doot’ zevkini tartışmaya açmıyorum.

TikTok'ta, LaMelo Ball'un görüntülerinin şarkının sesleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan videolar viral oldu. Sonuç olarak, özellikle ergenlik öncesi ve ergenlik çağındaki çocuklar kendi ‘6-7’ videolarını yapmaya ve bu ifadeyi sürekli tekrarlamaya başladılar. Hatta Dictionary.com, 2025'te yılın kelimesi olarak ‘6-7’yi seçti. Sözlüğün dilbilimi direktörü Steve Johnson, bu ifadenin, 2025’in internet kültürünü tanımlayan absürtlük, grup içi şaka karışımını yansıttığını belirtti.

LaMelo Ball

Bir hareketin ya da bir sözün akıma dönüşmesi için çok da büyük anlamlar içermemesi gerektiğini bir kez daha anlamış olduk böylece.

2010 sonrası doğan Alfa nesli çocuklar, okullarda ‘6-7’ diye bağırıyor, öğretmen “Kitabın 67'nci sayfasını açın” deyince herkes yine aynı nakaratı söylüyor falan… ABD’de bazı okullarda öğretmenlerin ‘6-7’ diye bağırılmasını yasakladığı bile söyleniyor.

10 çocuğa anlamını sorsak 10 farklı cevap alabiliriz. Çoğu, bunun sadece komik olduğunu düşünüyor.

Özellikle 2000'den önce doğanlar olarak hiç anlam veremeyip öfkelenebiliriz evet, ama her nesil bu tür saçmalıkları uyduruyor aslında. Arkadaşlarla bağ kurmanın bir yolu olarak görüyorlar belki de…