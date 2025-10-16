Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke

KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu. Tufan Erhürman "Türkiye'yle istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. KKTC'de çok iyi ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişerek devam edecek, ben bunu da bir misyon olarak görüyorum" dedi " dedi. Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür etti