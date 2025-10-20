Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre Müzesi'nde dün sabah yerel saatle 09.30 sıralarında gerçekleşen 7 dakikalık soygunda birçok tarihi mücevher çalındı.

Fransa Kültür Bakanlığı, sekiz parçanın çalındığını, ancak Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugenie'nin değerli tacının çalınmadığını açıkladı.

Louvre Müzesi, dün Fransız kraliyet mücevherlerine ev sahipliği yapan Apollon Galerisi'ne yapılan bir soygunun ardından aniden kapatıldı. Fransız polisi, sekiz adet tarihi mücevheri çalan hırsızları ararken, Napolyon'un eşine hediye ettiği kolye de dahil olmak üzere "paha biçilmez" mücevherlerin nasıl çalındığı sorusunun yanıtını arıyor.

HIRSIZLAR LOUVRE MÜZESİ'NE NASIL GİRDİ?

Yüzü maskeli dört hırsız, Seine Nehri kıyısındaki bir yolda Louvre Müzesi'nin dışında durdu. Ziyaretçilerin müzenin önüne girmeye başlamasından yaklaşık yarım saat sonra, sabah 9.30 civarında, hırsızlar binanın güney tarafından, merdivenle ikinci kattaki balkon penceresine çıktı. Yetkililer, hırsızların buradan elektrikli aletler kullanarak içeri girdiklerini söyledi.

Cam vitrinleri parçalayarak değerli mücevherleri çaldılar, ancak müzedeki alarmlar uyarı verdiğinde hırsızlar motosikletlerle hızla uzaklaştılar. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soygunun 7 dakika kadar sürdüğünü söyledi ve bunun "yeri açıkça keşfetmiş deneyimli bir ekibin işi" olduğunu söyledi. LOUVRE'DAN NE ÇALINDI? Fransa Kültür Bakanlığı, sekiz parçanın çalındığını, ancak hırsızların çıkarken düşürdüğü Napolyon III'ün eşi İmparatoriçe Eugenie'nin değerli tacının çalınmadığını açıkladı. Sotheby's tarafından 60 milyon dolardan fazla değer biçilen Regent elması çalındı. Çalınan diğer parçalar arasında Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense'nin mücevher setinden bir taç, küpeler ve bir safir kolye ile Marie-Louise setinden mücevherler yer alıyor. Çalınan parçalar, 1661 yılında XIV. Louis tarafından inşa edilen Apollon Galerisi'nde sergileniyordu. Altın varaklar ve tablolarla dolu tamamlanmış salon, Versay Sarayı'nın dünyaca ünlü Aynalı Salon'una model olacaktı. TEPKİLER NE OLDU? Aşırı sağcı lider Jordan Bardella, parçalanmış bir parlamentoyla karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bardella, "Louvre, kültürümüzün küresel bir simgesidir. Hırsızların Fransız Kraliyeti'nden mücevher çalmasına izin veren bu soygun, ülkemiz için dayanılmaz bir aşağılanmadır. Devletin çöküşü nereye kadar gidecek?" dedi.