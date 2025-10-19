Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı

Erdoğan, mesajında KKTC halkının seçimde demokratik olgunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.



