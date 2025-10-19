Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmî olmayan sonuçlara göre kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.
Erdoğan, mesajında KKTC halkının seçimde demokratik olgunluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin KKTC’ye desteğini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.” dedi.
