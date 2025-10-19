Habertürk
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık | Dış Haberler

        Louvre Müzesi'nde hırsızlık

        Fransa Kültür Bakanı Dati, Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını ve müzenin bir gün boyunca kapalı kalacağını söyledi. Fransız medyası, Louvre Müzesi'ne giren hırsızların Napoleon koleksiyonunda bazı parçaları çaldığını yazdı

        Giriş: 19.10.2025 - 13:05 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:05
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Fransa Kültür Bakanı, Pazar günü Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını ve müzenin bir gün boyunca kapalı kalacağını söyledi.

        Rachida Dati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışında bir soygun gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

        Louvre Müzesi, soygunun ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi vermeden "istisnai nedenlerle" müzenin kapatılacağını açıkladı.

        Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Dati, olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

