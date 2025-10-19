Louvre Müzesi'nde hırsızlık

Fransa Kültür Bakanı, Pazar günü Louvre Müzesi'nde bir hırsızlık olayı yaşandığını ve müzenin bir gün boyunca kapalı kalacağını söyledi.

Rachida Dati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Louvre Müzesi'nin açılışında bir soygun gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Louvre Müzesi, soygunun ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi vermeden "istisnai nedenlerle" müzenin kapatılacağını açıkladı.

Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Dati, olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.