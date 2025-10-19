İsrail'den Gazze'ye saldırı!

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen bugün Gazze'ye saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Hamas'ın "sarı hat" tampon bölgesinin ötesinde İsrail güçlerine karşı "çok sayıda saldırı" gerçekleştirdiğini ve bunun ateşkesin "açık bir ihlali" olduğunu iddia etti.

Hamas yetkilisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu yineledi

HAMAS ABD'NİN İDDİALARINI REDDETTİ

Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

REKLAM

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Hamas'ın Gazze halkına saldırılar düzenleyeceğine dair emareler bulunduğu" yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

ABD'nin "Gazze halkını korumak ve ateşkesi sürdürmek için önlem alabileceği" yönündeki açıklamasına karşılık Hamas, iddiaları tamamen reddetti.

Hamas, ABD'nin iddialarının "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu" olduğunu vurguladı.