Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı! | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'ye saldırı!

        İsrail ordusu, 10 Ekim'den ilan edilen ateşkese rağmen bugün Gazze'ye havadan saldırı düzenledi. İsrail basını Refah'a saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hamas yetkilisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu yineledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen bugün Gazze'ye saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği öne sürüldü.

        İsrail ordusu, Hamas'ın "sarı hat" tampon bölgesinin ötesinde İsrail güçlerine karşı "çok sayıda saldırı" gerçekleştirdiğini ve bunun ateşkesin "açık bir ihlali" olduğunu iddia etti.

        Hamas yetkilisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu yineledi

        HAMAS ABD'NİN İDDİALARINI REDDETTİ

        Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Hamas'ın Gazze halkına saldırılar düzenleyeceğine dair emareler bulunduğu" yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        ABD'nin "Gazze halkını korumak ve ateşkesi sürdürmek için önlem alabileceği" yönündeki açıklamasına karşılık Hamas, iddiaları tamamen reddetti.

        Hamas, ABD'nin iddialarının "İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu" olduğunu vurguladı.

        Gazze'de yaşananların ABD'nin açıklamalarının "tam tersi" olduğuna dikkati çeken Hamas, "İşgalci güçler (İsrail), silahlandırıp finanse ettikleri suç çeteleri aracılığıyla Filistinli sivillere yönelik öldürme, kaçırma ve insani yardım kamyonlarını gasp etme eylemlerini organize etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Hamas, sözkonusu çetelerin "yayınladıkları videolarla suçlarını açıkça itiraf ederek İsrail'in kaos çıkarma ve güvenliği bozma planında rol aldığını teyit ettiğini" duyururken, ABD yönetimine "İsrail’in ateşkes ihlallerine son vermesi ve çeteleri desteklemeyi bırakması için baskı yapması" çağrısını yineledi.

        REKLAM

        Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler

        Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze'deki güvenlik birimleri İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak üzere konuşlanmıştı.

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 12 Ekim'de Gazze genelinde kaos ortamı oluşturan ve yardımları yağmalayan çetelerin üyelerinden kan dökmemiş olanlar için genel af uygulanacağını duyurmuştu. Bu çetelere katılan ancak "öldürme" gibi suçlar işlemeyenlere af kapısının açıldığı, bu bağlamda 13-19 Ekim tarihleri arasında güvenlik güçlerine teslim olan kişilerin hukuki olarak dosyalarının kapatılacağı kaydedilmişti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler ise aynı gün 12 Ekim'de sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum