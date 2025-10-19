Balıkesir Edremit'ten son dakika bilgisi: 2 kişi öldü 2'si polis 7 yaralı var! Saldırgan ise çatışmada öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gasbettiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli hakkında açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şüphelinin, çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu (arka solda), yaralı polis memurlarını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
