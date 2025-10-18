İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaş, kancaya takılan nesnenin insan kafatası olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMEYE ALDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, sahil bandında güvenlik önlemi alarak bölgede detaylı inceleme yaptı. Denizde başka bir bulgu olup olmadığını belirlemek için ekipler, sahil hattında ve yakın çevrede tarama gerçekleştirdi.

KAFATASI ADLİ TIP KURUMU'NDA

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kafatasının uzun süre denizde kaldığı ve deforme olduğu tespit edildi. Buluntunun kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla kafatası, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.