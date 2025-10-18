Habertürk
        'Güldür Güldür Show' ekibi, güldür güldür geldi

        'Güldür Güldür Show' ekibi, güldür güldür geldi

        SHOW TV'de yayınlanan, ekranların güldürü klasiği 'Güldür Güldür Show', 13'üncü sezonuna başlıyor. Bu akşam 414'üncü bölümüyle izleyicileriyle buluşacak olan 'Güldür Güldür Show', günlük yaşamdaki olayları, toplumsal meseleleri, popüler kültürü mizahi bir dille ele alarak geleneksel bir yapım olarak yeni sezonda da gönüllerde taht kuracak. 'Güldür Güldür Show'un moderatörü Ali Sunal ile oyuncuları, yeni sezonun başlamasından hemen önce duygu ve düşüncelerini Habertürk okurlarıyla paylaştı

        Giriş: 18.10.2025 - 10:04 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:28
        SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show', bu akşam yayınlanacak 414'üncü bölümüyle 13'üncü sezonuna başlayacak.

        Yayınlanan bölüm sayısı adına kendi formatında rekora koşan, 'Güldür Güldür Show', 7'den 77'ye herkese hitap etmesiyle her sezon büyük bir ilgiyle izleniyor.

        Peki, 'Güldür Güldür Show'u, 'Güldür Güldür Show' yapan özellikleri nelerdir?

        'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'U 'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW' YAPAN ÖZELLİKLERİ

        Günlük yaşamdaki olayları, toplumsal meseleleri, popüler kültürü mizahi bir dille ele alıyor. Bu da izleyicilerin kendilerini ve çevrelerini sahnede görmelerini sağlıyor.

        Çok sayıda yetenekli ve sevilen oyuncudan oluşan kadrosu, birbirinden farklı, kendine has karakterlere hayat veriyor. Bu karakterler, izleyicilerle / seyircilerle güçlü bir bağ kurarken skeçlerin akılda kalmasını, zihinlerde daha etkin şekilde yer edinmesini sağlıyor.

        Farklı konuları işleyen dinamik skeçlerden oluşması, farklı mizah anlayışlarına hitap ediyor.

        Moderatör Ali Sunal ile oyuncuların sahnedeki enerjisi ve doğaçlama yetenekleri, programa canlılık katıyor.

        Sonuç olarak; 'Güldür Güldür Show', ailece izlenebilecek geleneksel bir TV yapımı olma özelliğiyle yayın hayatını, 13 sezondur kesintisiz olarak sürdürüyor.

        Meltem Bozoflu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Güldür Güldür Show'un moderatörü Ali Sunal ve oyuncuları yeni sezon öncesinde duygu ve düşüncelerini Habertürk ile paylaştı.

        "YAŞ ALMIYORUZ, YAŞLANMIYORUZ"

        •⁠ ⁠Bu kadar kalabalık ve uzun süredir bir arada olan bir ekibin uyumu nasıl sağlanıyor? Sahne arkası atmosferi nasıldır?

        ♦ Ali Sunal... Burada aslında unutamadığım ortaokul – lise yıllarına geri dönüyoruz gibi bir durum var. Hani derler ya ‘kolej havası’ diye, tam da öyle. Aynı haylazlıklar, aynı sahne öncesi heyecan, aynı dostluk hâlâ devam ediyor. Bu da ekibin yaş almasına, hatta yaşlanmasına engel oluyor. Çünkü biz hâlâ o okul günlerindeki gibi işe aşkla, saygıyla bağlıyız. Kalabalığın bir arada tutulması, ahengin bozulmaması da bu işe olan sevgiden ve saygıdan geliyor. Herkes yaptığı işe hayran ve bu da o şahane uyumu sağlıyor.

        ♦ Doğa Rutkay... Sanıyorum 13 senedir başıma gelen en güzel şeylerden biri bizim ekip. Çok şakalı, pek eğlenceli görünse de aslında pek ciddi, oldukça disiplin gerektiren, çok fazla terbiyeyi bir arada bulunduran bir iş bizim işimiz. Bu sebepten bence bunca senedir, seçme oyuncular ve işini çok iyi bilen bir arka planla, dağılması zor bir ekip kuruldu. Sahne önü şüphesiz çok cazibeli, çok alkışlı ve tadına doyum olmaz bir yer ama kulisin atmosferini senelerdir yaşayan biri olarak, başka bir işte çalışmayı tercih etmezsin! En azından benim için öyle diyelim.

        ♦ Ecem Erkek... Ben bu ekibe sonradan dâhil olmama rağmen bu ekibin uyumunu çok fazla şakacı olması ile açıklayabilirim. Ama şakacı olmasının dışında en önemli huyumuz, ekibin tamamının en güzel huyu, şaka kaldırıyor olması. Dolayısıyla bu da arada bir samimiyet oluşturuyor. Herkes birbirine gönül rahatlığıyla şaka yapabiliyor. Yani daha doğrusu biz eğlenmeyi çok iyi bilen bir ekibiz. Kimse kimseye kırılmıyor, kimse kimseye zaten yaralayıcı şakalar da yapmıyor. Biz beraber çok eğleniyoruz ve bizim aramızdaki uyumu sağlayan şey de gerçekten kulisimiz. Kulisimiz çok eğlenceli, herkes birbirini çok iyi tanıyor ve o yüzden çok eğleniyoruz. Kulisin atmosferi müthiş neşeli, bazen olağanüstü gürültülü ve özellikle çarşambaları çekim günleri herkes bir köşede bir şeyin ezberini alıyor. Ve gerçekten, hayatınızda hiçbir zaman, iddia ediyorum, bu kadar canlı bir tiyatro kulisi görmemişsinizdir.

        ♦ Uğur Bilgin... Birbirini uzun yıllardır tanıyan insanlar olduğumuz için sahne önünde ve arkasında hiç zorlanmıyoruz. Birçok şeyi birlikte yaşamış insanlarız; doğum, ölüm, mutluluk, hüzün… Her şeyi yıllarca beraber yaşadık. Bu da ister istemez aramızda bir çimento oluşturuyor. O yüzden bir şekilde doğru noktayı bulup güzel bir iş çıkartıyoruz. Bunun en temel sebeplerinden biri bu olsa gerek.

        ♦ Özgün Aydın... Biz ekip olarak birbirimizi yükseltmek üzerine iş yapan bir ekibiz. Herkes, birbirinin işini nasıl daha iyiye taşıyabilir diye düşünüyor. Yönetim, yapım, reji, sahne arkası… Herkes sadece işi güzelleştirmek için uğraşıyor. O yüzden keyifli bir kumpanyayız.

        ♦ Berkay Tulumbacı... Aslında bu kadar uzun süredir bir arada olduğumuz için bu uyum sağlanıyor diyebilirim. Artık gerçekten aile gibi olduğumuz için birbirimizin huyunu, suyunu, sahnedeki duruşunu, espri anlayışını, zamanlamasını biliyoruz. O yüzden sahne arkası atmosferi de “gibi”si fazla olan bir aile evi gibi.

        ♦ Açelya Topaloğlu... Bence uyum kuliste başlıyor zaten. Oradaki uyumu sahneye taşıyoruz diyebilirim. Herkes işe o kadar hakim ki bir şeyi yanlış yaptığında ya da unuttuğunda ekipten herhangi birinin seni kurtaracağını bilmek çok değerli. Yani güvene dayalı iş ortamı her zaman uyum getiriyor.

        "BEKLEMEDİĞİMİZ ANLARIN SEVDALISI OLDUK"

        •⁠ ⁠Sahnedeyken yaşadığınız en unutulmaz, komik veya beklenmedik an neydi?

        ♦ Ali Sunal... Tek bir anı seçmek zor ama bazen seyirciyle konuşurken çok duygusal, hatta trajik bir hikâyesini paylaşan izleyiciler oluyor. O duygudan tekrar sahneye dönüp insanları güldürme moduna sokmak gerçekten en zor ve tuhaf anlardan biri oluyor. Bir de bazen seyircilerden çok değişik gülenler çıkıyor, o ses konsantrasyonu bozabiliyor ama işin eğlencesi de orada zaten.

        ♦ Doğa Rutkay... Sahnedeyken beklediğimizden daha çok beklemediğimiz anların sevdalısı olduk bence. Hatta seyircimiz bile; acaba ne olur da bir an dağılır bu tipler gülmekten diye bekliyor. Enfes bir adrenalin ve asla ne olacağını bilemediğiniz birkaç saat bekliyor sizleri! Ve aslında bizleri. Her ne kadar fevkalade hazır, süper ezber ve provayla sahneye çıkıyor olsak da seyirciyi gördüğümüz an kartlar yeniden karılıyor. Çok heyecanlı, enfes dinamik, hiçbir şeye benzemeyen bir iş bizimki!

        ♦ Ecem Erkek... Bir tiyatro sahnesindeyseniz zaten her an unutulmaz, komik ve ilginç şeyler olabiliyor. Bir kere canlı performans ve biz o oynadığımız oyunu sadece bir günde ezberleyip çıkıyoruz. Bazen şaşırdığımız, unuttuğumuz zamanlar oluyor. Dolayısıyla insanız... Bu da demek oluyor ki her dakika bizim sahnemizde ilginç ve komik şeyler yaşanabiliyor.

        ♦ Uğur Bilgin... Bundan 5 yıl önce Onur Buldu’yla 10-12 kişilik bir skeçte oynuyorduk. Onur bizi o kadar zorladı ki gülmekten skeci oynayamaz hale geldik. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Özgün Aydın... O kadar çok beklenmedik an yaşıyoruz ki… 13 yıldır sayısız kez oldu. Bunu tek bir anla anlatmak mümkün değil. Ama her defasında birbirimizi kurtarmayı başardık.

        ♦ Berkay Tulumbacı... Çok var. Uğur Bilgin ile oyun icabı birini yerden alıp çıkmamız gerekiyordu, perdedeki çıkışı uzun süre bulamadığımız için orda baya kaos yaşamıştık. Bir kere de Onur Buldu pop star olmak isteyen bir araba tamircisini oynuyordu. Ben de çırağıyım. Arabanın üstünde tuhaf tuhaf hareketler yapıyor, benim bir laf söyleyip onu kesmem gerekiyor ki skeç aksın o da dursun. Ben lafı unuttum. Lafı unutmamın sebebi de elimdeki oyuncak telefona dalmış olmam. Kafam gitmiş. Dalmışım. Onur en son dönüp arabanın üstünde tuhaf hareketlere devam ederken çaresizce “Konuşmak ister misin?” dedi de kendime gelip hatırlamıştım.

        ♦ Açelya Topaloğlu... Onur Buldu’nun bir tenis hocası skeci var. Sahnede peruk bir anda kafasından fırlamıştı; zaten izleyenler anlamıştır, biz üç kız gülmekten asla devam edemedik. Belki de ben Onur’u sahnede ilk kez bu kadar gülerken görmüş olabilirim. Ona da çok sürpriz oldu.

        "HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORLAR"

        •⁠ 13'üncü sezona başlarken sizi seven izleyicilerinize buradan ne söylemek istersiniz?

        ♦ Ali Sunal... Öncelikle bu kadar yıldır bu ailenin parçası oldukları, bizi izlemeyi ve desteklemeyi seçtikleri için herkese çok teşekkür ederiz. Minnettarız. Bu sevgi, bizim işimizi her yıl geliştirerek yapmamızı sağlıyor. Seyircilerimiz de formatın bir parçası. Onlara şunu diyebilirim: Güldür Güldür kalitesi, güldürüsü ve moral veren enerjisiyle yine aynı samimiyetle devam edecek. Yıllardır olduğu gibi aile olmaya, gülmeye ve birlikte olmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimizi çok özledik, bir an önce yayında buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

        ♦ Doğa Rutkay... 13'üncü sezon sanki aileye bir merhaba demek gibi! Aile dediğim izleyicimiz. 7‘den 77‘ye senelerdir bizi bırakmayan sadık izleyicimiz… Bizim sadece izlendiğimize duyduğumuz güven dışında taşıdığımız o sorumluluk, o eve ait olma duygusu, o sıkıntıya, o mutluluğa tanık olmak hissi… Birlikte büyüdük. Güldür Güldür başladığında çoğumuz evli bile değildik, çoluğumuz çocuğumuz yoktu, senelerce birlikte harmanlandık! Çoğu şeyi birlikte yaşadık. Seyircimiz bizi hiçe saymadı, vazgeçmedi, biz de yerimizde saymadık. Tembellik etmedik. Şımarıklık yapmadık. Bu sevgiyi tam anlamıyla hak ettik bence. Ne mutlu. Nice senelere demek isterim…

        ♦ Ecem Erkek... 13 sezon televizyonda kalmak, tırnak içerisinde bu büyük yarışın içerisinde kalmak bence olağanüstü bir başarı. Ve ben de bunun bir parçası olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bizi izleyin demeyeceğim çünkü biliyorum ki izleyecekler, çünkü bizim harika bir seyircimiz var ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. O yüzden 12 sezondur olduğu gibi bu sezonda da beraberiz ve beraber güleceğiz.

        ♦ Uğur Bilgin... Bu büyük bir teveccüh. Türk televizyon tarihinde önemli bir yere adımızı yazdırdık. Seyircinin bize verdiği bu lütfu hak etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çalışıyor, onlarla bir arada olmaya gayret ediyoruz. Hem sokakta hem sahnede onlarla birlikte olmanın heyecanıyla yeni sezona başlıyoruz.

        ♦ Özgün Aydın... İlkokulda bizi izlemeye başlayanlar bugün üniversiteye gidiyor. Yeni jenerasyonlarla tekrar tekrar buluşmak, uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle... 13 değil, 23 yıl daha birlikte olmayı diliyoruz. Bizi sevgisiyle takip eden herkese teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

        ♦ Berkay Tulumbacı... Eskiyi de aratmayacak, onlara da dokunarak, yeni farklı skeçlerle karşınızda olacağız. Sizi güldürmek, emin olun sadece sizi değil hepimizi besliyor. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiler gardaccığım.

        ♦ Açelya Topaloğlu... Yeni sezona, kaldığımız yerden aynı heyecan ve yeni skeçlerle biz hazırız. Akşam görüşmek üzere.

        Her sezon çıkılan turne, 'Güldür Güldür Show'un gördüğü ilgiyi gözler önüne seriyor. Programı, Beşiktaş BKM'de seyretme olanağı bulamayanlar, turne gösterimleriyle kahkahaya dâhil oluyor.

        GEÇTİĞİMİZ SEZONUN TURNE TAKVİMİ

        TÜRKİYE

        ♦ İstanbul

        ♦ Ankara

        ♦ İzmir

        ♦ Bursa

        ♦ Diyarbakır

        KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

        ♦ Lefkoşa

        ALMANYA

        ♦ Mannheim

        ♦ NürNberg

        ♦ Hamburg

        ♦ Köln

        ♦ Stuttgart

        ♦ Hannover

        HOLLANDA

        ♦ Amsterdam

        İNGİLTERE

        ♦ Londra

        FRANSA

        ♦ Paris

        İSVİÇRE

        ♦ Zurich

        BELÇİKA

        ♦ Antwerpen

        'Güldür Güldür Show'un senaryo editörlüğünü; Murat Kepez ile Eray Akyamaner üstlenirken, senaryo ekibi; Sıla Çetindağ, Uğur Gövercin, Ayberk Sak, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Pelin Serin ve Ali Doğanbay'dan oluşuyor.

        KİM KİMDİR?

        ♦ Ali Sunal... Aziz

        ♦ Onur Buldu... Bilal

        ♦ Doğa Rutkay... Yeter

        ♦ Onur Atilla... İbrahim

        Uğur Bilgin... Mesut

        ♦ Ecem Erkek... Naime

        ♦ Meltem Yılmazkaya... Mehtap

        ♦ Erdem Yener... Hüseyin

        ♦ Aylin Kontente Kul... Burcu

        ♦ Mahir İpek... Hayati

        ♦ Aziz Aslan... Fikri

        ♦ Açelya Topaloğlu... Çiçek

        ♦ Toygan Avanoğlu... Paşa

        ♦ Özgün Aydın... Mustafa

        ♦ Özgün Bayraktar... Jale

        ♦ Burak Topaloğlu... Bahadır

        ♦ Berkay Tulumbacı... Ozan

        ♦ Nebi Tolga Yılmaz... Zeki

        ♦ Helin Elif Balcı... Ayşe

