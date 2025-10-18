Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 (MAÇ SONUCU) Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 79'da Jurasek (kendi kalesine) ve 81'de Tongya'nın gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sezon evinde ilk yenilgisini alırken, Başkent ekibi ise deplasmanda ilk kez kazandı.

