        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Gençlerbirliği Haberleri

        Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, milli ara sonrası Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 79'da Jurasek (kendi kalesine) ve 81'de Tongya'nın gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sezon evinde ilk yenilgisini alırken, Başkent ekibi ise deplasmanda ilk kez kazandı.

        Giriş: 18.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:04
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarına büyük şok yaşattı.

        Tüpraş Stadyumu'nda kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Kartal, 47. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği 79'da Jurasek'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

        Başkent ekibi, 81'de gelişen kontratak sonrası Franco Tongya'nın golüyle 2-1'i yakaladı. Kalan bölümde Beşiktaş'ın çabası skoru değiştirmedi ve Gençlerbirliği zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı başardı.

        DOLMABAHÇE'DE İLK KEZ MAĞLUP!

        Süper Lig'de bu sezon evinde ilk kez mağlup olan 6. sıradaki Beşiktaş, 13 puanda kalırken, deplasmanda ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkap düşme hattından biraz olsun uzaklaştı.

        3 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

        Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenildikten sonra Kayserispor'u 4-0, Kocaelispor'u 3-1 yenen Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

        Bu periyotta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 13 puanda kaldı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 78 Jurasek), Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 71 Rashica), Rafa Silva, Cerny (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu), Abraham (Dk. 79 Jota Silva)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek (Dk. 59 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 90 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 88 Csoboth), Niang

        Goller: Dk. 47 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 79 Jurasek (Kendi kalesine), Dk. 81 Tongya (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 48 Pereira, Dk. 82 Tongya, Dk. 90+2 Erhan Erentürk, Dk. 90+4 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Djalo (Beşiktaş)

