İsrail Başbakanlık Ofisi: Refah açılmayacak

Mısır ile Gazze'yi birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın pazartesi günü açılacağı bildirilmişti.

Filistin'in Mısır Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, mayıs 2024'ten beri kapalı olan sınır kapısının pazartesi günü açılması bekleniyordu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre ise, sınır kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak.

Açıklamada "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Hamas'ın esirlerin cenazelerini vermesi ve anlaşmanın çerçevesine uymasına bağlı olarak değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, Refah'ın açılması öngörülüyordu.

Ateşkes anlaşması uyarınca, Hamas hayatta olan 20 İsrailli esiri teslim ederken, İsrail 1968 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

İsrail, ateşkes uyarınca belirlenen "Sarı Hattın" gerisine çekilmişti.

Hamas, İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmeye devam ederken, esirlerin kurtarılabilmesi için özel ekipman ve çaba gerektiğini ifade etmişti.