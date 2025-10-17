Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas yetkilisi Nazzal'dan açıklamalar | Dış Haberler

        Hamas yetkilisi Nazzal'dan açıklamalar

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Hamas'ın silahsızlanmasına ilişkin açıklamada bulunurken "Bahsettiğiniz silahsızlanma projesi ne anlama geliyor? Silahlar kime teslim edilecek?" sorusunu sordu. Nazzal, Gazze'de geçiş sürecinin ardından seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Gazze'ye ve Hamas'ın silahsızlanma meselesine dair açıklamalarda bulundu.

        Reuters'a konuşan Nazzal; Hamas'ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya yanıt verirken "Bu soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt veremem. Bu projenin doğasına bağlı. Bahsettiğiniz silahsızlanma projesi ne anlama geliyor? Silahlar kime teslim edilecek?" diye konuştu.

        Nazzal, silahsızlanma ile ilgili konunun sadece Hamas'ı değil diğer Filistinli grupları da kapsadığını ifade ederek, konunun daha geniş bir çerçeveden ele alınması gerektiğini işaret etti.

        2. aşamayla ilgili görüşmelerin yakında başlayabileceğini söyleyen Muhammed Nazzal, Gazze'ye giren yardımların çetelerden korunması gerektiğini ifade etti.

        Nazzal "Bu bir geçiş aşaması. Söylediğim gibi, sivil teknokrat bir yönetim olacak. Hamas da sahada bulunacak." derken, geçiş sürecinin ardından seçimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Muhammed Nazzal "Filistin halkı, bağımsız bir Filistin devleti istiyor." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söylemiş, bunun olmaması durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını dile getirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre de Gazze'nin Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komite tarafından yönetilmesi bekleniyor.

        Trump'ın planında bulunan Barış Kurulu ise uluslararası isimlerden oluşacak bir denetleme pozisyonu teşkil edecek.

        Hamas, yaptığı açıklamalarda yabancı vesayetini reddettiklerini ifade ederken, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını bildirmişti.

        ESİR TAKASI

        İsrail ile Hamas, esir takası anlaşmasına varırken, Hamas hayatta olan 20 İsrailli esiri teslim etmişti.

        Hamas ayrıca, kurtarılan esirlerin cenazelerini de Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etmişti.

        Hamas, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin kurtarılması için özel ekipmana ve çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

        İsrail ise 1968 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!