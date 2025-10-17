Hamas yetkilisi Nazzal'dan açıklamalar

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Gazze'ye ve Hamas'ın silahsızlanma meselesine dair açıklamalarda bulundu.

Reuters'a konuşan Nazzal; Hamas'ın silah bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya yanıt verirken "Bu soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt veremem. Bu projenin doğasına bağlı. Bahsettiğiniz silahsızlanma projesi ne anlama geliyor? Silahlar kime teslim edilecek?" diye konuştu.

Nazzal, silahsızlanma ile ilgili konunun sadece Hamas'ı değil diğer Filistinli grupları da kapsadığını ifade ederek, konunun daha geniş bir çerçeveden ele alınması gerektiğini işaret etti.

2. aşamayla ilgili görüşmelerin yakında başlayabileceğini söyleyen Muhammed Nazzal, Gazze'ye giren yardımların çetelerden korunması gerektiğini ifade etti.

Nazzal "Bu bir geçiş aşaması. Söylediğim gibi, sivil teknokrat bir yönetim olacak. Hamas da sahada bulunacak." derken, geçiş sürecinin ardından seçimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Muhammed Nazzal "Filistin halkı, bağımsız bir Filistin devleti istiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söylemiş, bunun olmaması durumunda kendilerinin Hamas'ı silahsızlandıracağını dile getirmişti.