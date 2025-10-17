Hafta sonu batıda yağış var!

Habertürk
        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak yağışların yarın kuvvetli olmayacağı, pazar günü ise orta kuvvette olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:59
        Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini yarın için kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.

        Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi.

        Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

        Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.

        BURSA VE İZMİR'DE ORTA KUVVETTE YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

        Pazar günü için özellikle Marmara'nın, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa'da pazar günü için orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağını ifade etti.

        Çelik, Bursa'ya 15-20 kilogramlık yağışın düşeceğini fakat bu yağışların tek seferde su sorununa çözüm olmayacağını belirterek, barajları doldurabilecek seviyede olmayacağını bildirdi.

        İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

        İstanbul'da yarın hafif bir yağış görüleceğini ancak gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların orta kuvvette beklendiğini aktaran Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek." diye konuştu.

        Çelik, Ankara'da ise yarın için yağış beklenmediğini, pazar günü akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görüleceğini söyledi. Pazartesi günü için de yine Ankara'da kuvvetli olmasa da bir sağanak geçişi beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıların 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

