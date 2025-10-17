Habertürk
        Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin başkenti Washington'da katıldığı panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Giriş: 17.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:10
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Şimşek Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını belirtti.

        Şimşek "Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları atmak durumunda kaldı. Bu yıl hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda türbülans yaşadı. Buna rağmen büyüme tarafı ılımlı kaldı. İşsizlik tek hanelerde kaldı. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor" yorumunu yaptı.

        Şimşek'in öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

        Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız.

        Enflasyon gerilemeye devam ediyor. Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz. Gelecek senelerde de tek haneli rakamlara geleceğiz.

        Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

        Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ancak dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor.

        Kuraklık ve zirai don işlenmemiş gıda fiyatlarını çok ciddi bir şekilde etkiledi.

        Sanayi dönüşümü Türkiye'nin değer zincirini artırmasına yardımcı oluyor.

        Programımızı uyguladıkça makro ekonomi düzelecek ve bankalar bundan fayda sağlayacak.

        Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldı."

