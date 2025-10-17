5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 49 yaşındaki baba C.E. adliyeye sevk edildi. Darpçı baba ifadesinde, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dedi
Eskişehir'de olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir markette önceki gün yaşanmıştı.
DARP GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
AA'daki habere göre 5 yaşındaki çocuğunu darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan baba C.E'nin (49) gözaltına alındı.
ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü. Darp edilen çocuğun ise devlet korumasına alındığı açıklandı.
"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM"
Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği öğrenildi.
Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aile hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.