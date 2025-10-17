Habertürk
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 17 Ekim 2025 - 16:58 Güncelleme: 17 Ekim 2025 - 17:03

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Kanun teklifi TBMM'de: Vergi, prim ve istisnalar değişiyor, askerlik borçlanması zamlanıyor

        * Kremlin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki hafta içinde görüşebileceğini açıklarken, Trump da "Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz" dedi

        * TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu 5000 sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak

        * Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi

        * İki ay önce İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı

        * İBB burs başvuru tarihi uzatıldı. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları Kasım ayına kadar devam edecek

