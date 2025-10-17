17 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 17 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...
* Kanun teklifi TBMM'de: Vergi, prim ve istisnalar değişiyor, askerlik borçlanması zamlanıyor
* Kremlin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki hafta içinde görüşebileceğini açıklarken, Trump da "Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz" dedi
* TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu 5000 sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak
* Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi
* İki ay önce İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı
* İBB burs başvuru tarihi uzatıldı. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları Kasım ayına kadar devam edecek