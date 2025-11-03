Habertürk
        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        3 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 03 Kasım 2025 - 17:11 Güncelleme: 03 Kasım 2025 - 17:19

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, 2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu söyledi

        * Süreç komisyonu “İrlanda modelini” inceledi: "Kazan-kazan" önerisi

        * ABD Başkanı Trump, Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu söylerken; ABD basınında da, Trump yönetiminin Meksika'daki kartellere karşı harekat planladığı iddia edildi

        * 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart... Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde sakin yapısıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye'deki kariyerine ise oldukça hırçın başladı 

        * 'Mitoloji Mafyası' ile uzun süre sonra sinemaya dönen Faruk Peker, filmin afişinden fotoğrafının olmaması üzerine yapımcı Hayri Aslan'a büyük tepki göstererek; "Mahkemelik olacağız" dedi

        * Her yıl 1 Aralık'ta yürürlüğe giren kış lastiği takma zorunluluğu, bu yıl hava şartlarının erken soğuması nedeniyle 15 Kasım'a alındı

