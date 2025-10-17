10- LAMINE YAMAL 43 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 33 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 10 milyon dolar9- JUDE BELLINGHAM: 44 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 29 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 15 milyon dolar8- SADIO MANE: 54 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 50 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 4 milyon dolar 7- MOHAMED SALAH: 55 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 35 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar 6- VINICIUS JR: 60 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 40 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar5- ERLING HAALAND: 80 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 60 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 20 milyon dolar 4- KYLIAN MBAPPE: 95 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 70 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 25 milyon3- KARIM BENZEMA: 104 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 100 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 4 milyon dolar 2- LIONEL MESSI: 130 MİLYON DOLAR Saha içi kazancı: 60 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 70 milyon dolar1- CRISTIANO RONALDO: 280 MİLYON DOLAR • Saha içi kazancı: 230 milyon dolar • Saha dışı kazancı: 50 milyon dolar