Mert Günok'a güvenoyu: Savunma ile birlikte toparlanacak!

Beşiktaş'ta bu sezon başındaki performansı eleştirilen Mert Günok'a teknik heyet sahip çıktı. Tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinde yediği golde Wilfred Ndidi'ye verdiği pas nedeniyle eleştirilmişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, milli eldivene sahip çıkarken yenilen gollerin tüm takımın hatası olduğunu ifade etti.

Mert Günok'a güvenen teknik heyet, savunma kurgusunun yeni yeni oturduğunu vurgularken, milli aranın ardından hem takım savunmasının hem de kaleci performansının yükseleceğine inanıyor. Sergen Yalçın ile ligde çıkılan 3 maçta 6 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta ise kalesinde 2 gol gördü. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından stoperde uygun ikili arayışı bir süre devam etse de son karar Tiago Djalo ile Emirhan Topçu ikilisi olmuştu.

Sağ bekte forma Gökhan Sazdağı'nın olurken tecrübeli oyuncu bu hafta Gençlerbirligi maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Gökhan yerine Jonas Svensson’un forma giymesi bekleniyor. Ancak sakatlık ve cezalar dışında Gökhan'ın ideal 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.