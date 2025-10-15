Habertürk
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'taki muhtemel rakipleri!

        A Milli Takımımız dün akşam Kocaeli'de grubun kritik maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Grupta ikinci sırada olan Türkiye, bu maçı kazanarak puanını 9 yaptı ve ikinciliği büyük oranda garantiledi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri de netleşmeye başladı. Peki, A Milli Futbol Takımı, play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir? İşte grupta ikincilik için avantajı elinde bulunduran A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma senaryoları...

        Giriş: 15.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:23
        2026'da Kanada, ABD ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası için eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımı da elemelerde E Grubu'nda yer alıyor.

        2026 Dünya Kupası'na gitme hesapları yapan A Milli Takım, dün akşam kritik maçta Gürcistan'ı konuk etti. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Milliler, rakibini 4-1 mağlup ederek flaş bir galibiyete daha imza attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri de netleşmeye başladı.

        Avrupa’dan 12 grup birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ve Uluslar Ligi sonuçlarına göre seçilen takımlar play-off oynayacak. Bu play-off’lar sonucunda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

        Şu anki puan durumu itibarıyla Türkiye E Grubu’nda 4 maç sonunda; bir mağlubiyet, 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. İspanya 12 puanla grupta lider durumda.

        OLASI SENARYOLAR

        Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya’yı farklı bir skorla devirmesi ve Bulgaristan maçını da kazanması gerekiyor.

        Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak.

        PLAY-OFF'LARDA HANGİ TAKIMLAR GELEBİLİR?

        A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.

        Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.

        EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ

        Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında yüzde 16 ihtimalle Kuzey İrlanda olması bekleniyor. Türkiye'nin bir diğer muhtel rakibinin ise Kuzey Makedonya olduğu ve iki takım yüzde 14 ihtimalle eşleşebileceği belirtildi.

