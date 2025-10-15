Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti | Dış Haberler

        İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti

        İki yıl boyunca Gazze'yi acımasız saldırılarıyla hedef alan İsrail, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki İtalya-İsrail maçı öncesinde İtalya'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, özellikle Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 07:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar 10 Ekim 2025 günü sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sona erdi.

        2

        Gazze, iki yıl boyunca İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kaldı, bu süreçte 70 bine yakın masum sivil hayatını kaybetti.

        3

        İtalya'da da binlerce kişi 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde İsrail'i protesto etti.

        4

        İtalya-İsrail müsabakası öncesinde, maçın oynanacağı Udine kentinde binlerce kişi İsrail'i protesto etti.

        5

        Protestocular, özellikle Gazzede soykırım yaptığı gerekçesiyle "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi taşırken, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti.

        6

        Bazı göstericiler de protesto yürüyüşünde ellerinde, üzerinde Gazzede İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isminin yazılı olduğu büyük boy bir kefen taşıdı.

        7
        8

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Bizim Çocuklar'dan dört dörtlük zafer!
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Millilerden son 2 maçta 10 gol!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        2 aylık eşini öldürmüştü tahliyesine itiraz edildi
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"