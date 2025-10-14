"NATO ekonomik olarak Rusya'nın 25 katı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'e dair açıklamalarda bulundu.

NATO ile Rusya'yı karşılaştıran Mark Rutte "NATO olarak, biz Rus ekonomisinden 25 kat daha büyüğüz. Ordumuz Rus ordusundan çok daha üstün." şeklinde konuştu

Rutte, NATO'nun hava gücü konusunda da Rusya'nın önünde olduğunu işaret etti.

Rutte, Çin'le ilgili de açıklamada bulunurken "Çin, Tayvan'a karşı bir adım atarsa, Vladimir Putin yönetimindeki küçük ortağı Rusya'yı NATO'ya karşı harekete geçmeye zorlama ihtimali yüksek. Böylelikle bizi meşgul edebilecekler." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, geçtiğimiz haftalarda, Rusya'nın farklı ülkelerin hava sahalarını ihlal etmesine de değindi.

Rutte, Rusya ait hava araçlarının doğrudan bir tehditte bulunmaması durumunda, bu araçları düşürmeyeceklerini işaret ederken "Eğer zayıf olsaydık, onları derhal düşürürdük. Ancak güçlü olmak mutedil olmayı gerektirir." dedi.

Rusya'nın ihlalleri sonrası, NATO, "Doğu Nöbeti" ismini verdiği bir misyonu başlatmıştı. Bu misyon ile NATO'nun doğu kanadının daha iyi korunması hedefleniyor.