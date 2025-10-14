14 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la kurduğumuz diplomatik bağımız çok önemli. Mutabakata harfiyen uyulmalı. Çözüm 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulması * MHP lideri Bahçeli: Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak
* 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek
* Hayal Köseoğlu, enerjisi ve dikkat çekici 'Maral' karakteriyle 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'a yeni bir soluk getirdi. Köseoğlu, Habertürk'e verdiği röportajda "Kendi çevremden pek çıkmam. O yüzden çok başıma buyruk olmama rağmen başım hiç derde girmedi." dedi
* Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çalışma nedeniyle günde 5 saat kapatılacak