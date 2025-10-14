Habertürk
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 14 Ekim 2025 - 17:03 Güncelleme: 14 Ekim 2025 - 17:14

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Ekim 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la kurduğumuz diplomatik bağımız çok önemli. Mutabakata harfiyen uyulmalı. Çözüm 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulması                                                                 * MHP lideri Bahçeli: Cami ne kadar bizimse cemevi de bizimdir. Cemevinin ibadethane olması yolunda engeller kaldırılmalıdır

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak 

        * 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek

        * Hayal Köseoğlu, enerjisi ve dikkat çekici 'Maral' karakteriyle 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'a yeni bir soluk getirdi. Köseoğlu, Habertürk'e verdiği röportajda "Kendi çevremden pek çıkmam. O yüzden çok başıma buyruk olmama rağmen başım hiç derde girmedi." dedi

        * Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çalışma nedeniyle günde 5 saat kapatılacak

