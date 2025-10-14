AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasında, "Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin'i Filistin dışındaki otoriteler yönetmemeli. Filistin'i Filistinliler yönetmeli." ifadelerini kullanan Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FİLİSTİN MESELESİ ÇÖZÜLMEDEN ORTADOĞU’DA BARIŞ OLMAZ

"Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir. Başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız, egemen Filistin devletinin kurulması çözümün yegane çerçevesidir.

SOYKIRIM MAKİNASI VE İNSANLIK DRAMI

O günden bu yana çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ortaya çıkan tablo insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan birisidir. Açlığı sistematik şekilde soykırım aracı olarak kullanan, bütün uluslararası kurumların suçlu bulduğu ama durdurulamayan soykırım makinası ve bu şebekenin elemanları dünyanın en büyük katliamlarına imza attılar.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÖNCELİĞİ GAZZE OLDU O günden bu güne Cumhurbaşkanımızın 1 numaralı meselesi Gazze meselesi oldu. Ateşkesin sağlanmasından sonra kalıcı barışa uzanacak mekanizmaların ve araçların oluşması için büyük mücadele verdi. REKLAM TRUMP’IN BAŞLATTIĞI SÜREÇ VE İNSANİ YARDIM Başkan Trump'ın başlattığı barış girişimine verilen destek net bir şekilde ortaya koyulmuş oldu. Gazzeli kardeşlerimizin bir nebze olsun soluk alması, ateşkesin sağlanması, takasın gerçekleşmesi süreciyle birlikte, dün ve bugün Gazze'ye bütün süreç boyunca en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur. NETANYAHU’NUN POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI TEPKİ Orada yaşayan kendilerine açlığın soykırım olarak dayatılan insanlar için bu yardım son derece kıymetlidir. Bütün tabloya baktığımızda yeterli durum olmadığının hepimiz farkındayız. Netanyahu'nun siyasi geleceğini katliam yapmaya bağlamış bir siyasi figür olduğu son derece nettir. Dün uluslararası iradenin ortaya çıkması karşısında şimdilik Netanyahu hükümeti buna bir şekilde uyum göstermiş gözüküyor. Daha gidilecek çok yol var.

KATAR, MISIR VE ABD İLE NİYET BEYANI Provokasyona açık süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar, Mısır ve ABD ile birlikte imzacısı olduğu niyet beyanı, soykırım politikalarına karşı gelinen yeni bir aşamayı ifade etmektedir. ULUSLARARASI İRADE ORTAYA ÇIKTI Bu soykırım politikalarına karşı uluslararası irade net bir şekilde kendisini göstermiştir. Gelinen nokta itibariyle bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanacağıyla ilgili anlaşma noktasında ilerlemenin yolu açılmıştır. Şartlarda anlaşılması ve çok daha mesafe alınması gerekiyor. NİHAİ AMAÇ: FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI Bazı siyasiler de dillendiriyor. Şunu net bir şekilde söylüyoruz; nihai amaç Filistin devletinin kurulması olmalıdır. Filistinlilerin Filistin dışındaki otorite tarafından yönetilmesi gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değildir. Gazze ve Batı Şeria Filistinliler tarafından yönetilmelidir. CUMHURBAŞKANI’NIN MÜCADELESİ VE TEŞEKKÜR

Filistinlilerin vatan ve varoluş haklarını onurlu, izzetli şekilde haklarının elinde almaya yönelik her girişimin sonuna kadar karşısında olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadelenin yakından şahidiyiz. Bu mücadeleyi verirken sonuna kadar sürdüren ve bugün de yaptığı konuşmayla iradesini hepimize beyan eden sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. GAZZE’YE YARDIM VE FİLİSTİN DAVASINA DESTEK Gazze'ye şimdiye kadar en yüksek miktarda insani yardımın girmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sürecin herhangi şekilde provokasyonla karşılaşmadan bütün gücümüzle mücadele etmeye, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha Gazze ve Batı Şeria'daki kardeşlerimize en içten sevgilerimizi iletiyoruz. REKLAM TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımız aynı şekilde devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın seyahat dönüşü gazeteci arkadaşlarımıza yaptığı beyanda net bir şekilde ortaya koyduğu gibi, birtakım odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade edilmeyecektir.

PKK VE UZANTILARINA KARŞI KARARLILIK SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde sürecin rayından çıkarılmasına karşı duyarlılığımızı ifade ediyorum. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Sürecin sağlıklı işlemesine karşı yaklaşımlar mazur görülemez. BÖLGEDE VEKİL ÖRGÜTLERİN ROLÜ Bölgede çeşitli örgütlerin başka devletler tarafından vekil güçler olarak kullanıldığını görüyoruz. Suriye'nin güneyindeki ayrılıkçılık peşinde koşan Dürzi siyasiler, Dürzilerin ana iradesini temsil etmiyorsa; aynı şekilde Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni, Şii, Nusayrilerin iradesini temsil etmeyenlerin terör yoluyla Türkiye’yi yolundan çıkarmasına izin vermeyeceğiz. BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR VE KARDEŞLİK VURGUSU Sayın Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerinde Avrupa'nın en büyük cemevi açıldı. Bu, birliğimiz ve beraberliğimiz açısından son derece anlamlı bir açılış olmuştur. Horasan'dan Anadolu'ya uzanan ruhun teyididir.

BİRLİĞİN ÖNEMİ VE MEZHEPÇİLİĞE KARŞI DURUŞ Yakın bölgelerimizde mezhepçilik ve etnik siyaset yoluyla halkların nasıl birbirine düşürüldüğünü görünce, Türkiye’deki birliğimizin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmektedir. REKLAM CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’E “POLİTİK MAGAZİN” ELEŞTİRİSİ CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Yabancı liderlere atıf yaparken sanki onların yanındaymış gibi bir yaklaşım sergiliyor. Bu durum dış politika değil, politik magazindir. CHP’NİN FİLİSTİN TUTUMUNA ELEŞTİRİ Kendisi, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorguluyor. CHP olarak önce Hamas’a terör örgütü dediniz, sonra geri adım attınız. Bu çelişkili dil milli hassasiyetle bağdaşmamaktadır. “DIŞ REFERANSLARA DAYANMAK” ELEŞTİRİSİ CHP’nin Sosyalist Enternasyonalde İspanya Başbakanı ile aynı çizgide olamaması bir eksikliktir.

Yabancı referanslara dayanarak Türkiye’yi eleştirmek doğru değildir. “POLİTİK MAGAZİNİN BİR SEVİYE DÜŞÜŞÜ” Cumhurbaşkanımız Filistin ve Gazze konusunda insanlık ittifakının en gür sesidir. CHP'nin bu yaklaşımı, kendi geçmişteki milli çizgisiyle çelişmektedir. CHP’NİN DIŞ POLİTİKADA REDDİ MİRAS ÇİZGİSİ CHP son yıllarda kendi milli mirasını reddeden bir çizgiye gelmiştir. Sayın Özel’in Filistin hassasiyetini sorgulaması gülünçtür. CHP VE NOBEL ÖDÜLÜ TEPKİSİ Özel’in siyasi olarak referans gösterdiği kişi, İsrail müdahalesini destekleyen bir kişiyi kutladı. CHP önce parti olarak bu çelişkiden nasıl çıkacağını düşünmelidir. MİLLİ POLİTİKA VE CİDDİYET VURGUSU Yabancı liderlerle ilgili “duyduk” şeklinde ifadeler üçüncü sınıf politik magazindir. Siyaset bu seviyede olmamalıdır. ALEVİ VATANDAŞLAR VE EŞİTLİK MÜCADELESİ

Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı boyunca Alevi canlarımızın yanında olduk. Eşitsizlikle mücadele ettik, aynı kaderi paylaşıyoruz. Cumhur İttifakı tek görüş oluşturacaktır. ASKERİ HASTANELER VE MİLLİ GÜVENLİK Askeri hastaneler konusundaki çalışmalar sürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyu yeniden ele almaktadır. Çalışmalar tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. TSK’NIN TECRÜBESİ VE DEĞERLENDİRME KAPASİTESİ Türk Silahlı Kuvvetleri son derece yüksek değerlendirme kapasitesine sahiptir. Yeni dönemle birlikte değişen askeri ihtiyaçlar doğrultusunda adımlar atılacaktır. SOSYAL KONUT VE KİRA DENGESİ Kira meselesiyle ilgili vatandaşlara uygun fiyatlı sosyal konut sağlama yönünde planlar yapılmaktadır. Bu adımlar kira piyasasında denge sağlayacaktır. NETANYAHU İLE AYNI ZİRVEDE BULUNULMAZ Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı masada veya aynı karede olmayı kabul etmezdi. Diplomatik hassasiyet gereği her senaryoya hazırlıklı olunur.

DEVLET GELENEĞİ VE MİLLİ İRADEYE SAYGI Türk siyasetinde temel kural; içeride tartışabilirsiniz ama dışarıda kimseye devletin başı üzerinden söz söyletmezsiniz. Bu gelenek devam etmelidir. CUMHURBAŞKANINA SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ Yabancı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımıza saygısız tutumlarına göz yumulması büyük bir siyasi ayıptır. Milli irade konusundaki bilinç eksikliğidir. ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE SAYGI Şehitlerimiz bizim için azizdir, muhteremdir. Şehitlerimize ve gazilerimize karşı her türlü saygısızlığa karşıyız. Bu tür ifadeleri kınıyoruz. Buradan bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz. MESCİD-İ AKSA’YA SAYGISIZLIĞA KINAMA Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlık gerçekleşti. Bunu tel’in ediyoruz. İsrail hükümetinin süreci sabote etme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın iradesi izlenecektir. GAZZE’YE YARDIMLAR ENGELLENEMEZ