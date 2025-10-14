Habertürk
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Yüzlendirme yapıldı! Gülizar'ın katili akrabası çıktı | Son dakika haberleri

        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Yüzlendirme yapıldı! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 2015 yılında mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden açıldı. Yeniden yüzlendirme çalışması ile kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülizar Bingöl olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve DNA'sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası 32 yaşındaki Mehmet Biroğlu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 13:22 Güncelleme: 14.10.2025 - 13:23
        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        KİMSESİZ KADINA FETHİ KABİR YAPILDI

        DHA'daki habere göre bu kapsamda, 2015’te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

        YENİDEN YÜZLENDİRME YAPILDI

        Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi.

        ŞÜPHELİNİN DNA’SI, MAĞARADAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

        HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu (32) ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        AKRABASI TUTUKLANDI

        Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da aydınlatılan cinayet olayını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
