Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze anlaşmasına dair yaptığı açıklamada "2. aşama şimdi başlıyor." dedi.
Giriş: 14.10.2025 - 20:01 Güncelleme: 14.10.2025 - 20:04
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu.
ABD Başkanı, "2. aşama şimdi başlıyor." duyurusunu yaptı.
Trump, 20 esirin teslim edilmesi nedeniyle beklenildiği gibi iyi hissettiğini söylerken "Büyük yük kalktı. Ancak iş tamamlanmadı. Söz verilen cenazeler geri dönmedi. 2. aşama şimdi başlıyor." dedi.
