1955 yılında İzmir Kızlarağası Hanı'nda küçük bir atölyede temelleri atılan Cevher Jant, yüzde 25'ini Borsa İstanbul'da halka açmak için gün sayıyor. Şirket halka arz gelirini jant dışında yüksek teknolojili döküm malzeme üretimi ve Ar-ge çalışmalarına ayıracak. Şirket sermaye artırımı yoluyla halka açılmayı planlıyor. Böylece halka arz geliri ortakların cebine gitmeyecek şirkette değerlendirilecek.

Şirketin 2021'de tamamladığı ikinci fabrika yatırımının ardından 62 milyon Euro olan yıllık üretimini 2022'de 116 milyon Euro'ya çıkarması dikkat çekiyor. Şirket sonrasında üretimini 2023'te 133 ve 2024'te 144 milyon Euro'ya ulaştırdı. Bu yıl sonu beklentisi ise 170 milyon Euro. Karlılık ise son yıllarda Türk Lirası'nın Euro'ya karşı değer enflasyona oranla daha az değer kaybetmesi nedeniyle artan maliyetler nedeniyle biraz daha geride kalmasına rağmen düzenli olarak arttı.

Cevher Jant'ın 2022'de 2,6 milyar TL olan aktif büyüklüğü, 2023’te %57 artışla 4,1 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl yüzde 34 artışla 5,5 milyar TL eşiğini aştı ve bu yıl 7,2 milyar TL seviyesine ulaştı.

JANT İHRACATINININ YÜZDE 25'İNİ YAPIYOR Cevher grubunun 70'inci yılı ve halka arzı öncesi yapılan hazırlıkların anlatıldığın toplantıda konuşan Cevher Jant Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özyavuz, Cevher Grubu'nun 1984 yılında Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jantını ürettiğini belirterek, 1955 yılında başlayan bu yolculuğun bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da saygın, yenilikçi ve güçlü üretim markalarından biri haline geldiğini vurguladı. Özyavuz şöyle konuştu: “1975 yılında Türkiye’nin ilk alüminyum silindir kapağı ve manifoldunu ürettik. 1983 yılında Bornova’da sektörün ilk Çıraklık Okulu’nu kurduk. 1984’te Türkiye’nin ilk alüminyum döküm jantını yine biz ürettik. 1985’te ise Ege otomotiv sanayisinin ilk ihracatını gerçekleştirerek dünyaya açıldık. Bugün, Türkiye’nin jant ihracatındaki yaklaşık yüzde 25’lik pazar payımızla, global otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olarak ülkemizin net ihracatçı kimliğine katkı sağlamaktan ve sosyal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak toplumla birlikte değer üretmekten büyük gurur duyuyoruz.”

Haluk Özyavuz, 70 yıllık birikimin geleceğe güçlü bir vizyon sunduğunu da belirterek şöyle devam etti: "Elektrikli araçlar, hafif malzeme çözümleri, döngüsel ekonomi, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve stratejik iş birlikleri gibi fırsatların eşiğindeyiz. Cevher olarak bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olacağız. Yatırımlarımızı daima teknolojiye, insana ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek sürdüreceğiz." OTOMOTİV DEVLERİNE ÜRETİYOR Şirketin küresel ölçekte stratejik bir oyuncuya dönüştüğünü belirten Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, "İzmir'deki modern tesislerimizde yıllık yaklaşık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahibiz. Almanya ve İspanya'daki ofislerimiz, yüzde 99 ihracat başarımız ve Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz gibi global markalarla geliştirdiğimiz mühendislik ortaklıkları sayesinde sektörde stratejik bir konumdayız. Dijitalleşme ve mobilite devrimi, jantların işlevini de yeniden tanımlıyor. Artık jantlardan yalnızca taşıyıcı özellik değil; daha büyük, daha hafif, daha düşük emisyonlu ve yüksek mühendislik çözümleri sunabilen kompleks yapılar bekleniyor. Biz de bu değişimi önceden görerek tüm tasarım, geliştirme, üretim ve validasyon süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştirebilen entegre bir yapı kurduk" diye konuştu.

Özyavuz Avrupalı devlerin yanı sıra Türkiye'de yatırım yapacak Çin ve Uzakdoğulu elektrikli araç üreticileri ile de görüşmeye başladıklarını kaydetti. MALİYETLER EURO'DAN DAHA FAZLA ARTIYOR Özyavuz, diğer yandan Türkiye'de enflasyonun Euro'nun TL'ye karşı artışından 3 kat daha fazla artmasının kendileri gibi ihracat yapan şirketler için dezavantaj oluşturduğunu anlatarak Türkiye'nin bu yeni maliyet yapısı ile ihracatta zorlanabileceğinin altını çizdi. Cevher Özyavuz, geleceğe ilişkin stratejilerini ise şu şekilde açıkladı: "Ürün portföyümüzü yalnızca otomobil ve ticari araç jantlarıyla sınırlamıyor, alüminyum döküm parçalarıyla birlikte yeni nesil teknolojilere de odaklanıyoruz. Tamamlanan flow forming yatırımlarımız sayesinde, premium segmentte yüksek katma değerli jant çözümleri sunarak sektördeki yeniliklere hızla adapte olabiliyoruz. Değişimi yakından takip eden ve hızlı aksiyon alabilen dinamik bir yapımızla geleceğin mobilitesine yön veriyoruz. Batı kadar Doğu pazarlarını da stratejimize dahil ederek Çinli üreticilerin Avrupa'daki büyüme planlarında güçlü bir tedarikçi ve know-how partneri olmayı hedefliyoruz. Ayrıca halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin başarıyla sonuçlanması için çalışmalarımıza titizlikle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bu adımla, yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza uzun vadeli katma değer sağlamayı, elde edeceğimiz kaynaklarla kapasitemizi artırmayı, ileri teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilir üretim çözümlerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz."