Fenerbahçe'de Milan Skriniar'a İtalya'dan talip!
Geçtiğimiz sezon devre arasında gelen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Skriniar için İtalyan basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde PSG'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak Gleison Bremer'in yerine takviye yapmak istiyor.
JUVENTUS'TAN SKRINIAR ATAĞI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; daha önce Serie A tecrübesi olan bir stoperi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, F.Bahçe'den Skriniar'ı gündemine aldı.
TRANSFERDE KİRALIK VURGUSU
Juventus'un transfer için fazla bütçe ayırmak istemediği ve kiralık olarak bu bölgeyi güçlendirmek istediği vurgulandı.
OCAK AYINDA GELECEKLER
Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından mutsuz olabilecek Slovak stoper için transferin ilk günlerinde çalışmalara başlayacağı belirtildi.
B PLANI MIN-JAE AMA...
Juventus'un B planı olarak Bayern Münih'te bu sezon az forma şansı bulan Kim Min-Jae'yi belirlediği, fakat 28 yaşındaki oyuncunun AB vatandaşı olmamasının transferde engel teşkil edebileceği aktarıldı.