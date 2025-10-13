Habertürk
Habertürk
        Vincenzo Montella'dan Berke Özer açıklaması!

        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Kocaeli'de Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 21:23 Güncelleme: 13.10.2025 - 21:23
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "FUTBOLCULAR DA SORUMLULUK ALMALI"

        Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim.

        "KAMPI TERK EDİP GİDEMEZSİNİZ"

        Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur.

        "AİLE ORTAMINI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

        Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var.

        *Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze'ye bağışlanması hakkında neler söylemek istersiniz?

        Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masum insanların, çocukların, yaşlıların ölümünü izleyebiliyoruz. O yüzden yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız.

