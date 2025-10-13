Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı - 13 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürecek. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis ve Rize'de kuvvetli olması bekleniyor

        Giriş: 13.10.2025 - 07:41 Güncelleme: 13.10.2025 - 07:41
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt'in kuzeyi VE Trabzon iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 16°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 18°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın,; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

