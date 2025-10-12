Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşkı belgelendi

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun aşk yaşadığı belgelendi.

İlk kez sevgili olduklarına dair söylentiler çıktıktan aylar sonra, 40 yaşındaki Perry ve 53 yaşındaki Trudeau, ABD'de Santa Barbara açıklarında bir teknede sarmaş dolaş görüntülendi.

Daily Mail tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Katy Perry ve Justin Trudeau, teknede öpüşürken ve birbirlerine sarılırken görülüyor. Fotoğraflarda ünlü şarkıcının siyah mayoyla, Trudeau'nun ise üstü çıplak, kot pantolonlu olması dikkat çekti.

Fotoğraflar, geçen ayın sonlarında, turist teknesindeki bir yolcu tarafından çekildi.

Katy Perry ve Justin Trudeau, temmuz ayında ünlü şarkıcının 'Lifetimes' adlı turnesi sırasında Kanada'nın Montreal kentinde birlikte akşam yemeği yerken görüldüklerinde ilk kez sevgili dedikoduları çıkmıştı. Akşam yemeğinden birkaç gün sonra Trudeau, pop yıldızının konserinde görülmüştü.

O zamandan beri ikili gözlerden uzak kaldı, ancak son fotoğraflar, Perry ve Trudeau'nun aşkını belgelemiş oldu.

Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.