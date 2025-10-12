Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bize Trabzon'a yeni eserler kazandırmayı nasip eden Rabbime hamd olsun. Bugün 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz.

Trabzon'u Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Hamd olsun bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bugün de ulaştırmadan sağlığa eğitimden spor tesislerine kadar 130 projemizin açılışını yapıyoruz.

REKLAM

TRABZON YENİ HAVALİMANI AÇIKLAMASI

İhalesini bu sene yapıyoruz, çalışmalara önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3. havalimanını inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini sizlerle birlikte yaşayacağız.

UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.