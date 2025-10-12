Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Gazze'de çocukların yüzleri gülüyor." diyen Erdoğan, "Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmeler. Ateşkesle her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:45
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bize Trabzon'a yeni eserler kazandırmayı nasip eden Rabbime hamd olsun. Bugün 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz.

        Trabzon'u Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Hamd olsun bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bugün de ulaştırmadan sağlığa eğitimden spor tesislerine kadar 130 projemizin açılışını yapıyoruz.

        TRABZON YENİ HAVALİMANI AÇIKLAMASI

        İhalesini bu sene yapıyoruz, çalışmalara önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3. havalimanını inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini sizlerle birlikte yaşayacağız.

        UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER

        Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülkeyle temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine önem veriyoruz. Arzumuz savaşın bir an önce sona ermesi. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

        "ATEŞKESLE HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

        Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle oradan oraya sürüklenen siviller geri dönüyor. Gazze'de çocukların yüzleri gülüyor. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmeler. Ateşkesle her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli. Gazze'ye yardım girişimleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.

        Gazze ayağa kaldırılmalı. Kış bastırmadan mutlaka adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da elimizden geleni yapacağız.

        CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

        Uluslararası zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor."

