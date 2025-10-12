İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye damga vuran isimlerden biri oldu. 20 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan mücadelesini 1 gol, 2 asistle tamamladı.

Arda Güler'in bu performansı İspanya'da da gündem oldu. İspanyol basını, milli futbolcunun performansını manşetlere taşıdı. Real Madrid'den de Arda Güler için yorum geldi.

"KİLİT İSİM OLDU"

Real Madrid: "Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu."

"DAMGA VURDU"

Marca: "Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti."

"LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Eurosport: "Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti."

"GÖZ KAMAŞTIRDI"

Okdiario: "Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi."