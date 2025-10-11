Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle vurdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil koca gözaltına alındı
Çanakkale, kadın cinayetinin son adresi oldu. Ezine ilçesinde Ferdi A., sabah saatlerinde eşi Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇIP KAÇTI
DHA'daki habere göre Ferdi A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Şerife A., kurtarılamadı. Ferdi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.