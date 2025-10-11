Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle vurdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil koca gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 11.10.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale, kadın cinayetinin son adresi oldu. Ezine ilçesinde Ferdi A., sabah saatlerinde eşi Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre Ferdi A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        GENÇ KADIN KURTARILAMADI

        Şerife A., kurtarılamadı. Ferdi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler