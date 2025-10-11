Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayından itibaren Çin'e yönelik, mevcut vergilerin üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump'ın açıklaması kripto para piyasasında şok etkisi yarattı. Bitcoin 125 bin dolar seviyesinden 110 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum'da yüzde 13, Dogecoin'de yüzde 23 civarında gerileme kaydedildi. Bazı alt coinlerde çok daha sert düşüşler görüldü.

NEW YORK BORSASI DA DÜŞÜŞLE KAPANDI

Trump'ın açıklamasının sinyallerini vermesinin ardından, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 azalarak 45.479,60 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalışla 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri kapanışta 800 puanın üzerinde değer kaybetti.

Trump, borsanın açık olduğu saatlerde Çin'e yeni vergiler uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi. Yüzde 100'lük tarife açıklaması ise borsa kapandıktan sonra geldi. Pazartesi günü piyasaların nasıl tepki vereceği izleniyor.