Ateşkesin ardından Gazzeliler dönüş yolunda

"Asla evime dönemeyeceğimi düşündüm"

Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.