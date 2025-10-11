Ateşkesin ardından Gazzeliler dönüş yolunda
İsrail'in iki yıldır acımasız saldırılarının hedefinde olan Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla binlerce Filistinli evlerine dönmek için yola çıktı. Ateşkesin dün TSİ 12.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı, evlerine dönen Filistinliler, ağır yıkımla karşılaştı
İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, Gazze şehrine geri dönüyor.
Binlerce Filistinli, Raşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden evlerine dönmek üzere dün öğlen saatlerinde yola çıktı.
Yollardaki sevinçli kalabalık görüntülere yansırken, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, savaşın son bulmasından duydukları mutluluğu ve çektikleri acıları dile getirdi.
"Asla evime dönemeyeceğimi düşündüm"
Gazze şehrindeki El-Nasr Mahallesi'nden yer değiştirmeye zorlanan Mona Yamen de, "Evimi 40 gün önce terk ettim. Hayatımın en zor günlerini yaşadım. Daha önce de yer değiştirmek zorunda kalmıştım ama bu sefer daha zordu çünkü asla evime dönemeyeceğimi düşündüm. Umarım ki savaş günleri asla geri dönmez ve huzur içinde yaşarız" ifadelerini kullandı.
Ateşkes dün yürürlüğe girdi
İsrail ve Hamas arasında Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerin ardından bölgede ateşkes sağlanması kararına varılmıştı. İsrail ordusu dün 12.00'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.
Rehine takası gerçekleştirilecek
ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla hazırlanan 'Gazze barış planı' kapsamında Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinlinin de serbest bırakılması öngörülüyor.
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri büyük ihtimalle pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor.