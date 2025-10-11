Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den saatli uyarı! 4 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verilerek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Yurdun batısında öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 07:04 Güncelleme: 11.10.2025 - 07:25
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.

        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 23, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT: 16, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        ERZURUM: 16, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 16, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve aç bulutlu

        DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 24, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
