        Gazze'ye dönüş başladı

        ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Hamas çatışmalarını sonlandırmak için sunduğu Gazze planını İsrail'in de onaylamasıyla yerlerinden edilen Filistinliler evlerine dönmek için yola çıktı. İsrail ordusu, TSİ 12.00 itibariyle ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurdu iki yıldır yerinden edilen Gazzeliler evlerine dönmek için yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.10.2025 - 13:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:14
        1

        Gazze Şeridi'nde ateşkesin devreye girmesiyle beraber binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye başladı.

        2

        İsrail ordusunun ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentindeki evlerine dönüyor.

        3

        Filistinliler dönüş yolunda Gazze’nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine geçişi sağlayan Reşid Caddesi'ni kullanıyor.

        4

        İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

        5

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

        *Haberlerin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

