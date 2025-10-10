Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak görülen Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu. 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado aldı.

Breaking news: The 2025 #NobelPeacePrize is awarded to María Corina Machado🕊️ Congratulations! pic.twitter.com/ZRKuAh1M0e — Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) October 10, 2025

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldığını açıkladı.

Komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğine dair birçok kez açıklama yapmasına rağmen, bu dönemde Venezuela'ya odaklanmayı tercih etti.

Açıklama öncesinde, ödül uzmanları, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü alma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerindeki Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek.

2024 Nobel Barış Ödülü'nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.