        Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ediyor - Magazin haberleri

        Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ediyor

        Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oyuncu Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Ünal; "Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" dedi. Ünal, erken teşhisin de önemini vurguladı

        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:26
        Yaşamını Bali'de sürdüren oyuncu Irmak Ünal, ocak ayından beri meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

        İki çocuk annesi Irmak Ünal; "Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü. Ne sürpriz! Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" dedi.

        Erken teşhisin önemini vurgulayan 48 yaşındaki Irmak Ünal; "Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii dürüst olayım… Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Bu, benim için tıbbın en saf hali" ifadelerini kullandı.

        Irmak Ünal, sözlerine şöyle devam etti: Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum. Spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkânlar. Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: Biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi. Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese. Sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaradanın ışığına şahitlik edebilirsiniz. Ne kadar ameliyathane kapısında 'Vay be bir başımayım, yapayalnız gidiyorum' desem de asla yalnız değildim. Önce Allah'ın varlığını hep hissettim ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim.

        Özellikle kız kardeşime, anneme, çocuklarıma, canım aileme ve en yakın dostlarıma, bu yolda benimle yürüdüğünüz ve hâlâ yürümeye devam ettiğiniz için. Sonuçta, hepimiz sadece birbirimize eve giden yolda eşlik ediyoruz. Çok değerlisiniz. Ve İşte buradayım... Kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben.

        #ırmak ünal
