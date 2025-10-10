Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ediyor

Yaşamını Bali'de sürdüren oyuncu Irmak Ünal, ocak ayından beri meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

İki çocuk annesi Irmak Ünal; "Sonuçların meme kanseri kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü. Ne sürpriz! Ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" dedi.

Erken teşhisin önemini vurgulayan 48 yaşındaki Irmak Ünal; "Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii dürüst olayım… Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar. Bu, benim için tıbbın en saf hali" ifadelerini kullandı.