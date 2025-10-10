HT Spor Eylül ayının oyuncusu Paul Onuachu!

HT Spor Eylül ayının futbolcusu belli oldu...

HT Spor Loca, HT Spor Editör Masası ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Trabzonspor'da forma giyen 31 yaşındaki santrfor Paul Onuachu oldu...

📺HT Spor ayın futbolcusu ödülü!⭐️



⚽️Süper Lig'de eylül ayının en iyi oyuncusu Paul Onuachu oldu. Peki hangi kriterlerle seçildi?🧐 https://t.co/tUXjvszI9h pic.twitter.com/aP6152li9d — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2025

HT SPOR AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

HT Spor Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

Aday seçiminde temel kriter olarak SofaScore platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine SofaScore üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

REKLAM

Oylama süreci bir hafta boyunca devam eder.

AYIN OYUNCUSU BELİRLEME KRİTERLERİ

Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

%40 HT Spor Loca:

HT Spor’un deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

HT Spor Loca’da kimler var?